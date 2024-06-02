Пьяный астанчанин напал с ножом на фельдшера скорой помощи

Полиция задержала мужчину, напавшего на фельдшера скорой помощи в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу столичного дератамента полиции, передаёт BaigeNews.kz.

История развернулась минувшей ночью. Женщина, пострадавшая от конфликта, позвонила скорой помощи.

"Когда медики прибыли на место, нетрезвый мужчина вёл себя агрессивно, оскорблял их. Затем напал на одного из фельдшеров и, угрожая ножом, закрылся с ним в другой комнате. Медицинские работники вызвали 102. Наряд полиции задержал и доставил мужчину в управление полиции района "Алматы". Нож стражи порядка изъяли", — говорится в сообщении.

Согласно заключению медицинского освидетельствования, 25-летний дебошир был пьян. В отношении него возбуждено администативное производство. Он водворен в комнату временного задержания.