Житель Алматы получил срок за воровство в мечетях

Осужден житель Алматы, укравший вещи посетителей мечетей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города.

Зимой прошлого года, молодой человек, пользуясь тем, что верующие совершают молитву, похищал их личное имущество, оставленное без присмотра на время намаза. Его действия попали на камеры видеонаблюдения.

На суде он признал вину, однако миллионный ущерб не возместил.

"Судом похитителю назначено наказание в виде четырёх лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности. Прокуратура Турксибского района призывает граждан в связи с участившимися случаями краж, внимательно относиться к своему личному имуществу, не оставляя его без присмотра", — сообщили в прокуратуре Алматы.