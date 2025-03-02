Ночью мужчина возвращался с крестьянского хозяйства неподалеку от Маржанбулакского сельского округа Актюбинской области верхом на лошади. Решив сократить путь, сельчанин свернул с полевой дороги и провалился в снег, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"После того, как самостоятельные попытки вытащить животное не увенчались успехом, он обратился за помощью к спасателям. Держа заявителя на связи, сотрудники МЧС выдвинулись на специальной технике повышенной проходимости и нашли мужчину на заснеженном поле. Вытащив лошадь из снега с помощью троса, спасатели доставили фермера с его "транспортом" в ближайший населённый пункт", — говорится в сообщении.