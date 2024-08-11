Житель Актюбинской области поругался с матерью и "заминировал" дом

29-летний житель Кандыагаша с приятелем выпил четыре бутылки пива, в два часа ночи пришел домой и поругался с матерью. После скандала он вышел во двор, набрал "102" и сообщил, что в доме, где она живет, заложена бомба, якобы взрыв должен был случиться через два часа, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Диапазон".

По утвержденному алгоритму на место выехали все экстренные и оперативные службы, бомбу, естественно не нашли, но позже задержали автора ложного вызова.

В итоге 29-летний житель Кандыагаша оказался на скамье подсудимых по статье "заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Он и сам не мог толком объяснить, зачем это сделал. Самое интересное, что "шутник" оказался опытным "бомбистом".

В 2009 году, в 14 лет он также позвонил в полицию и сообщил о бомбе в доме, но тогда реального срока он не получил.

В 2019 году, в 24 года, он выпил водки у подруги, поссорился с бывшей женой и на фоне всего этого набрал "102" и сообщил, что в школе №5 города Кандыагаш заложена бомба и скоро она взлетит на воздух. За сообщение о бомбе в школе в том же 2019 году он получил 3 года лишения свободы в колонии среднего режима.

Получается, что по последнему эпизоду на него завели уже третье уголовное дело за ложное сообщение о бомбе. В этот раз суд приговорил его к 2 годам лишения свободы. Там же он пройдет принудительное лечение от алкоголизма.