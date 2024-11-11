Житель Актобе поджёг квартиру коллеги после отказа отпустить его в отпуск
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В суде №2 Актобе рассмотрели уголовное дело в отношении Е. по обвинению в умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества путём поджога, передаёт BaigeNews.kz.
Из материалов дела известно, что в июле 2024 года подсудимому Е. коллега И. не предоставил очередной трудовой отпуск. Тогда Е. вспомнил, что у него есть ключ от квартиры И., и решил отомстить.
"Он отправился к дому коллеги, открыл квартиру с помощью ключа, поджёг джинсы, висевшие на двери в спальню, и скрылся с места происшествия", - сообщили в суде.
В суде мужчина признал вину.
В качестве смягчающих уголовную ответственность и наказание обстоятельств суд учёл наличие у него малолетних детей, искреннее раскаяние в содеянном, полное признание вины, добровольное возмещение имущественного ущерба.
"Приговором суда мужчина признан виновным. Ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на три года с установлением пробационного контроля. Исковое заявление потерпевшего оставлено без удовлетворения по собственному желанию в связи с возмещением ущерба", - уточнили в суде.
Приговор вступил в законную силу.
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