Житель Актобе изнасиловал девушку и сбросил с седьмого этажа

Девушка пыталась выжить, держалась за балкон обеими руками, но он бил по ним и в итоге она упала. Суд приговорил мужчину за убийство и изнасилование к 18 годам лишения свободы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Диапазон".

Шокирующее преступление случилось 8 июня прошлого года в 12-этажном доме по улице Тургенева. 19-летняя Айгерим находилась в квартире вместе со своим знакомым. Из приговора следует, что он изнасиловал девушку и решил после этого сбросить ее с седьмого этажа. Айгерим держалась обеими руками за деревянную раму балкона, а ее мучитель бил по рукам, чтобы она разжала пальцы. После этих ударов Айгерим сорвалась вниз, от полученных травм она погибла на месте.

Изначально в полиции возбудили уголовное дело по статьям изнасилование и доведение до самоубийства. Но в ходе расследования выяснились куда более шокирующие подробности, оказалось, что Айгерим не собиралась умирать, а боролась до последнего за свою жизнь. В версию о самоубийстве не верила и ее лучшая подруга, которая рассказывала СМИ об Айгерим, в итоге она оказалась права.