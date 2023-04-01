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Сегодня, 07:40
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118Фото: рixabay
Житель Актобе хранил 100 кг наркотиков в своем гараже
Более ста килограммов наркотических средств обнаружили полицейские в гараже в Актобе, передаёт BaigeNews.kz.
Во время проведения оперативно-профилактического мероприятия в одном из гаражных кооперативов Актобе задержан 40-летний житель города по подозрению в хранении наркотических средств.
"В ходе обыска полицейские обнаружили и изъяли 5 мешков (100 кг.), 170 штук спичечных коробков с растительным веществом зеленого цвета, со специфическим запахом (предположительно марихуана), 200 штук пластинок (предположительно гашиш) и при личном обыске 1 350 000 тенге. По данному факту начато досудебное расследованное по ст. 297 ч.1 УК", - сообщили в МВД.
В настоящий момент обыски продолжаются.
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