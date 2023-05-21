Житель Актобе хотел заработать на криптовалюте, но стал жертвой мошенников

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В дежурную часть полиции обратился 21–летний житель Актобе, заявив, что его обманули, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.

Потерпевший рассказал, что на одном из каналов Telegram нашёл объявление о заработке криптовалюты. Переписка между продавцом и покупателем продолжилась в мессенджере. Продавец уверял, что после передачи денежных средств, он сразу же получит удвоенную сумму, но в криптовалюте. Договорившись о встрече за городом, молодой человек передал лично три милионна тенге. Однако, получив деньги, продавец перестал выходить на связь.

"По данному факту начато досудебное расследование по ст. 190 ч. 1 УК РК "Мошенничество", — уточнили в полиции.

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