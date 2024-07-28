Житель Актобе бросал с балкона велосипеды
Сегодня, 09:55
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Сегодня, 09:55Сегодня, 09:55
148Фото: polisia.kz
Странно себя повел житель актюбинской многоэтажки, он вдруг стал выбрасывать со своего балкона велосипеды, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Диапазон".
Балкон, с которого летели велосипеды, находился на третьем этаже.
Позже выяснились мотивы такого поведения, оказалось, что к нему в квартиру поднимались полицейские, а он таким способом избавлялся от улик – велосипеды были ворованными. Накануне он шарил по подъездам и украл четыре велосипеда, которые никак не были закреплены. Велосипедного вора взяли под стражу.
В последние годы актюбинцы полюбили велосипеды, но многие оставляют их в подъездах и во дворах. Полиция просит более бдительно относиться к своему двухколесному транспорту.
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