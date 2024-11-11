Житель Актау ударил жену и получил 40 часов общественных работ

В Актау вынесли приговор мужчине. Гр. "М", находясь на набережной в 14-м микрорайоне города, из-за незначительного повода нанес телесные повреждения своей супруге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Мангистауской области.

"Ему назначено наказание в виде общественных работ сроком на 40 часов. Действия осужденного квалифицированы по ч.1 ст. 109-1 УК РК "Побои", - проинформировали в прокуратуре.

Санкцией предусмотрены наказания в виде штрафа, исправительных работ, привлечения к общественным работам или административного ареста сроком от 30 до 50 суток.

С 16 июня текущего года побои (статья 109-1 УК РК) рассматриваются в качестве уголовного правонарушения.

Сообщается, что по таким делам в суд в Мангистауской области было направлено 32 таких дела, по 15 фактам насилие было совершено в отношении женщин, проживающим совместно с осужденными, по восьми делам побои нанесены знакомыми, а в девяти случаях - посторонними лицами.