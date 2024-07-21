Житель Актау с помощью ИИ написал песню о дефиците воды

Частое отключение воды в Актау вдохновило местного жителя Александра Пястолова написать песню. К созданию музыкального шедевра автор подключил нейросети, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

Александр Пястолов живёт в 14 микрорайоне. Жильцы этого дома часто сталкиваются с отключением питьевой воды. Люди на протяжении года неоднократно обращались с письмами в Актауский городской акимат и даже летали в Астану для решения проблемы, однако ситуация на данный момент не разрешилась.

Житель Актау описал проблему через песню – с драматизмом и иронией.

По его словам, текст был написан довольно быстро. Музыка и озвучка сделаны с помощью нейросети Suno, картинки – с использованием Chatgpt.

Напомним, накануне жителям домов в микрорайоне "12" в Актау прекратили подачу воды с утра 19 июля и до сих пор не возобновили. В 11 микрорайоне вода появилась в 17:00 часов, но к 20:00 часам ее снова не стало. В 9, 14, 26 микрорайонах наблюдается подобная ситуация, жалуются жители Актау. В ТОО "МАЭК" ответили, что в связи с большим водоразбором, связанным с заполнением трубопроводов питьевой воды на верхнюю и нижнюю зону города, произошел неконтролируемый срыв насосных агрегатов на ЦУВС-3 из-за попадания воздуха в полость насосов.