"Жить в Казахстане и не знать казахский язык - это странно". Русская украинка о казахском языке

Фото: BaigeNews.kz.

Ксения Придатченко - русская украинка из Казахстана. Многих удивляет, когда она так представляется. Ксения родилась в селе Явленка в Северо-Казахстанской области, живёт в Астане уже более 10 лет. Она режиссер, сценарист и редактор. В видеоматериале BaigeNews.kz Ксения рассказала о самоидентификации, отношению к казахскому языку и патриотизме.

"Я русская - это раз, я украинка - это два, фамилию не заберешь, и кровь - не вода, она во мне есть, она во мне течёт. Но я и казашка - это третье, если говорить не про национальность, как племя, а про гражданскую позицию, гражданство в целом. Я родилась здесь, я здесь выросла", - отвечает она.

Ксения говорит на казахском языке и любит казахскую культуру.

"Недавно подумала, что хохлома или украинская вышиванка вообще не рядом со мной, нигде. Потому что этого нет внутри меня. Я с этим не родилась, не росла, я с этим не развиваюсь. А казахский "ою-орнек" - это мне близко, это я знаю, понимаю, это я могу нарисовать, это я ношу в какой-то одежде, это часть меня, это мой код", - говорит она.

По её словам, жить в Казахстане и не знать казахский язык - это странно.

"Я никого не осуждаю, у каждого свой путь, у каждого свой выбор, но если мы хотим быть действительно независимой страной, то мы должны хотя бы на начинающем уровне знать казахский язык, хотя бы уметь поддержать беседу", - считает она.

История Ксении в видеоматериале BaigeNews.kz.