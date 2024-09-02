"Жить по средствам" – Президент о расходовании бюджетных средств

Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана указал на необходимость исключить чрезмерные траты из бюджета, передаёт BaigeNews.kz.

"Жить по средствам – единственный возможный рецепт стабильности государственных финансов. Поэтому следует исключить чрезмерные траты на задачи, не являющиеся по своей сути первоочередными и стратегическими. Нужно навести порядок и в межбюджетных отношениях", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, решение оставлять в регионах налоговые поступления от малого и среднего бизнеса было верным и своевременным. Оно, по словам Главы государства, дало существенный импульс развитию предпринимательства, повысило самостоятельность акимов.

"Однако отдельные руководители регионов, получив дополнительный источник дохода, стали использовать его нерачительно, без практической пользы для государства, на второстепенные задачи и проекты. В целях поиска источников покрытия дефицита бюджета Правительству следует разработать рациональные компенсационные механизмы", - подчеркнул Президент.

Отдельно Касым-Жомарт Токаев остановился на роли Национального фонда.