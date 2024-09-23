Жить по средствам: как Казахстану решить проблему дефицита бюджета

Дефицит бюджета Казахстана на 2025 год планируется на уровне более четырёх трлн тенге. Для его покрытия решено вновь привлечь деньги из Национального фонда. Объём изъятий ежегодно только растёт. В следующем году общая сумма трансфертов составит более пяти трлн тенге. Чтобы пополнить госказну, в стране хотят скорректировать налоговую политику. Над проектом нового кодекса работают парламентарии. А с высоких трибун прозвучал призыв – жить по средствам. Корреспондент BaigeNews.kz узнала мнение известных экономистов о том, как можно решить затянувшийся бюджетный кризис.

Правительство уже утвердило проект трёхлетнего бюджета, теперь его должны обсудить в парламенте. По прогнозам Минфина, в госказну поступит более 22 трлн тенге, но потратить придётся почти 26 трлн тенге.

Как отмечает независимый финансовый аналитик Андрей Чеботарёв, расходы государства выросли, а вот доходы – нет. Более того, бюджет недобирает по налогам.

"У нас даже в планах нет профицитного бюджета. Мы получаем такой бюджет, потому что привыкли к нему. Привыкли жить хорошо, много тратить, строить ЛРТ, индексировать зарплаты бюджетников и социальные выплаты. У нас чуть больше половины расходов – это социальная нагрузка. То есть пенсии, зарплаты, пособия. Понятно, что их сокращать нельзя. Но мы из года в год их расширяем, остальные вещи тоже. Но, с другой стороны, при таком стиле жизни – это будет достаточно сложно. И очень болезненно. Да, правительство есть за что ругать, за бюджетный кризис, за то, что у нас раздутые расходы и мы не хотим сокращать их. И самое главное, раньше хотя бы доходы были нормальными. А сейчас мы и доходы плохо посчитали. Идёт недонабор по налогам, получается дыра больше", – констатирует Андрей Чеботарев.

По его мнению, в идеале власти должны стремиться к сокращению расходов и повышению доходов. Пока же у правительства нет другого выхода, поэтому покрывать образовавшуюся дыру будут за счёт Нацфонда.

"Надо потихоньку приучать к экономии, более бережливому отношению. Это работа ни одного или двух месяцев, но она должна вестись, пока об экономии говорит только президент", – отмечает независимый финансовый аналитик.

Известный экономист Арман Бейсембаев считает, что рецепты по преодолению бюджетного кризиса есть, и они универсальные. По его словам, многие страны имеют дефицит бюджета и это стандартная ситуация, но непозволительная для Казахстана.

"Мы столкнулись с типичной ситуацией. Но в нашем случае она непозволительная. У нас сальдо торгового оборота положительное. Продаём мы больше, чем покупаем. Нефти, в целом сырья из страны вывозится больше, чем завозится импорта. Тем не менее, это приводит к тому, что у нас, по-прежнему, дефицитный бюджет", – говорит Арман Бейсембаев.

Такую ситуацию экономист называет нонсенсом. Для этого должны быть хорошо развиты финансовая система, фондовый и долговой внутренний рынки. Это позволило бы государству предлагать свои ценные бумаги и стимулировать внутренний спрос.

"С другой стороны внутреннего инвестиционного процесса у нас тоже нет. Суть нашего бюджетного кризиса заключается именно в этом. Проблема не в дефиците, а в том, что при такой структуре экономики мы имеем дефицит. Наиболее неприятный путь, когда вы просто режете расходы. Учитывая, что у вас больше половины – это социалка. Это самый опасный и нежелательный путь", – продолжает экономист.

По его мнению, есть второй сценарий, когда государство расширяет налогооблагаемую базу. Именно по такому пути, считает Арман Бейсембаев, и пошло наше правительство, затеяв налоговую реформу.

"Тот путь, по которому мы сейчас идём, – это повышение ставки НДС, подоходного и корпоративного налога, налога на добычу полезных ископаемых и т.д. Население не трогают, но бизнес пытаются посильнее нагрузить. И одновременно пытаются резать бюджетные расходы. В новом Налоговым кодексе собираются 110 налоговых льгот убрать", – приводит в пример эксперт.

К слову, в проекте нового Налогового кодекса, который уже презентовали на заседании рабочей группы мажилиса, действительно, предусмотрена отмена налоговых льгот на сумму более триллиона тенге. Кроме того, планируется ввести дифференцированные ставки корпоративного подоходного налога. Повышенные предложено применять к банковскому сектору, а также игорному бизнесу.

По его мнению, если все предлагаемые в проекте Налогового кодекса меры не принесут ожидаемого результата, то повышение налогов может коснуться и простых казахстанцев.

"Мы сейчас покрываем дефицит траншами из Нацфонда, а он у нас не бесконечный. Его надо копить, а не тратить. Что будет, если средства закончатся, тогда все шоки реализуются одномоментно. Государство будет резать топором все расходы. Есть ещё один путь – инфляционный. Мы через него проходили в 90-е годы. Когда государство финансирует дефицит бюджета, печатая деньги. Это инфляция трёхзначная, тоже путь в никуда. По этому пути мы точно не пойдём", – отмечает Арман Бейсембаев.

Экономист Айдархан Кусаинов считает, что бюджетный кризис – это следствие экономического кризиса, который, в свою очередь, вызван внутренним дисбалансом.

"Внутренняя экономика тяжело больна так называемой голландской болезнью. Лечить её никто не хочет, периодически сбивают температуру девальвациями. А болезнь прогрессирует и этот бюджетный кризис – это очередное обострение болезненной экономики. Надо либо экономику лечить – кардинально пересматривать экономическую политику, либо поймать очередное обострение и залечить бюджетными деньгами, что мы в общем-то и делаем Нацфондом", – говорит бывший советник председателя Национального банка.

Айдархан Кусаинов считает, что внутренний экономический кризис продолжается в стране больше четырёх лет.

"Трансферты по 4 трлн тенге, на самом деле, это нечто невообразимое, что трудно было представить раньше. Максимум было 3,7 трлн тенге и то в один антикризисный год какой-нибудь. Потом он падал до 2,5-3. А с 2020 года – 4, 4,5, в 2023 – 5,3 трлн, в этом году уже 6 трлн. Если это не лечить – дальше понадобиться 7 или 8 трлн. Это история глубокой внутренней болезни, которую мы не хотим лечить. Нужно понимать, что вот этот экономический рост в 3,3 % – это тоже результат нашей глубокой болезни. Трансферты увеличиваются, а больному всё хуже и хуже", – отмечает Айдархан Кусаинов.

При этом он сторонник девальвации, которая, по его мнению, просто неизбежна в нашем случае. Сейчас, продолжает экономист, курс удерживают, продолжая тратить привлекаемые из Нацфонда трансферты. И если продолжать так жить дальше, то на следующий год придётся изымать ещё больше денег.

"У нас нет столько трансфертов, чтобы удерживать этот курс. Оттягивать нельзя, потому что это неизбежно. Все говорят: девальвацию делать нельзя, это ужасно, давайте выбирать другие методы решения. Да, это не решение проблемы, но это первый неизбежный шаг. После этого можно будет сокращать бюджетные расходы, разумеется, прекращать поддерживать бизнес. Если признать эту реальность, то автоматически всё остальное будет следовать", – считает экономист.

В случае девальвации не нужно будет поддерживать бизнес, рассуждает Айдархан Кусаинов, поскольку для предпринимателей исчезнет проблема дешёвого импорта, а производственникам, у которых увеличатся доходы, не потребуются льготные кредиты.

"Да, цены вырастут. Не нужно будет поддерживать бизнес, потому что, когда появится цена, появится возможность получить прибыль. Целый ряд шагов после этого появится. Это переформатирование бюджета, многие расходы просто отпадут. Квазигоссектор станет эффективным. Почему он не эффективен? Потому что он занимает ту нишу, куда частный бизнес не идёт. Частный бизнес не может терять деньги, а квазигоссектор может? Заставляя его терять деньги, а потом с высоких трибун говорят, почему он такой неприбыльный и неэффективный. Потом, соответственно, автоматически уменьшится доля государства, так как его вытолкнет частный бизнес", – делится мнением экономист.

Айдархан Кусаинов считает, что только после установки адекватного курса тенге нужно проводить налоговую реформу, а в текущих условиях она бессмысленна.

"Нет прибыли, нет налогов, можно его справа налево перерисовывать, пока не изменится макроэкономическая ситуация. Тогда можно повышать налоги, бизнес выйдет из тени", – заключил Айдархан Кусаинов.

Депутат мажилиса Ирина Смирнова признаёт, что страна столкнулась с большими вызовами. Поэтому деньги нужно тратить только на первостепенные задачи.

"В каждой семье бывает так, что не хватает денег. Но можно из заначки взять, а потом поднявшись, двигаться дальше. В послании президент сказал, что на всё непервостепенное мы должны перестать тратить деньги. Мы не можем всё время жить в долг, беря из Нацфонда. Мы живём в долг, и должны это понимать. Всем нужно работать", – напомнила парламентарий.

На заседании правительства обеспокоенность тем, что на предстоящий год заложены большие объёмы изъятий, выразил и глава Национального банка Тимур Сулейменов. Он призвал всерьёз заняться повышением доходной части бюджета. А правительство рассчитывает это сделать за счёт налоговой реформы, которая пока обсуждается, её реализация планируется не раньше 2026 года.