Жить на улицу отправила пенсионера родственница в области Абай

Фото: Polisia.kz

Жить на улицу отправила пенсионера родственница в области Абай. Мужчину определят в дом престарелых, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

19 мая отделом занятости и социальных программ при участии прокуратуры, службы пробации, местной полицейской службы и исполнительных органов было проведено консультативное совещание по лицам, состоящим на учете службы пробации.

Служба пробации Бескаргайского района обратилась с вопросом по оказанию помощи осужденному пенсионеру, находящемуся в трудной жизненной ситуации, оставшегося без жилья.

В ходе совещания было принято решение по определению временного места жительства, а также в связи с отсутствием близких родственников оформлению в дом престарелых.

Кроме того, был решен вопрос трудоустройства лиц, состоящих на учете службы пробации, освободившихся из мест лишения свободы.