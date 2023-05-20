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Жить на улицу отправила пенсионера родственница в области Абай
Жить на улицу отправила пенсионера родственница в области Абай. Мужчину определят в дом престарелых, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
19 мая отделом занятости и социальных программ при участии прокуратуры, службы пробации, местной полицейской службы и исполнительных органов было проведено консультативное совещание по лицам, состоящим на учете службы пробации.
Служба пробации Бескаргайского района обратилась с вопросом по оказанию помощи осужденному пенсионеру, находящемуся в трудной жизненной ситуации, оставшегося без жилья.
В ходе совещания было принято решение по определению временного места жительства, а также в связи с отсутствием близких родственников оформлению в дом престарелых.
Кроме того, был решен вопрос трудоустройства лиц, состоящих на учете службы пробации, освободившихся из мест лишения свободы.
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