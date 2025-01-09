В Алматы скончался жираф по имени Хан, который прожил в местном зоопарке 25 лет, передаёт BaigeNews.kz.

Хан прибыл в Алматы из ЮАР и быстро адаптировался к новому климату и условиям. Его возраст является преклонным для этого вида животных (в переводе на человеческий - это 95 лет). Для особей, обитающих в дикой природе, продолжительность жизни редко превышает 20 лет.

Долгожительство и благополучие Хана стали возможны благодаря уходу, а также крепкому здоровью, которое позволило ему стать отцом многочисленного потомства.

В нашем зоопарке родилось 12 детей Хана. Многие из них были переданы в другие зоопарки. Его потомки - Батыр, Ханзада и Султан продолжают радовать сотрудников и посетителей алматинского зоопарка. Другие детёныши переданы в зоопарки Москвы, Краснодарского края, Шымкента, Ташкента, Ферганы и Актобе.

Хан был известен своим дружелюбным характером и стал любимцем посетителей. Несмотря на возраст, он продолжал радовать всех своим аппетитом - с удовольствием поедал свой рацион, его беспокоили только возрастные изменения в суставах. Рост жирафа достигал почти 5 метров.

"Хан был активен вечером, полностью съел весь предложенный корм. Немного прихрамывал. Под утро леё, что для жирафов нехарактерно, они обычно не ложатся полностью. Мы благодарим всех, кто помогал нам заботиться о Хане на протяжении многих лет. Хан навсегда останется в наших сердцах", — сказал заведующий секцией "копытные животные" Балабек Махатов.

Профессор КазНАИУ, независимый патологоанатом Амангельды Мауланов отметил, что жираф был упитанным и у него отсутствовали признаки инфекционных и инвазивных заболеваний. Причиной смерти стали необратимые возрастные изменения (биологическая старость).