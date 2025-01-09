Бюро нацстатистики представило динамику цен на рынке жилья в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

За год цены на вторичном рынке повысились на 4,2%, продажи нового жилья – на 3%. Арендная плата за благоустроенное жильё за прошедший год повысилась на 7,9%.

В региональном разрезе цены на первичном рынке жилья в годовом выражении значительно выросли в Актобе - на 12,8%, Кокшетау – на 10,1%, Таразе – на 10%.

На вторичном рынке жилья лидеры роста цен - Атырау (16,9%), Астана (12,9%), Конаев (10,1%). На рынке аренды жилья – Талдыкорган (26,6%), Астана (25,8%), Шымкент (18,6%), Уральск (16,8%), Петропавловск (16,4%).

За месяц (декабрь к ноябрю 2024 года) цены арендной платы за благоустроенное жильё повысились на 1,1%, перепродажи квартир – на 0,9%, продажи нового жилья – на 0,2%.

В декабре 2024 года количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья составило 50 046, из них 10 488 по индивидуальным домам и 39 558 по квартирам в многоквартирных домах. По сравнению с ноябрем 2024 года количество сделок увеличилось на 27%. Лидерами по продажам остаются Астана (9 911 – 19,8%) и Алматы (8 845 – 17,7%), а также Карагандинская область (3 638 – 7,3%). Меньше всего сделок проведено в области Ұлытау – 645 (1,3%).

Лидерами в продажах стали 2-комнатные квартиры, в декабре 2024 года по ним было оформлено 14 980 сделок.