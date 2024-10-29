Жильё построят на месте аэропорта Актобе после строительства нового

В Актобе новый аэропорт всё таки построят, а на месте старого появится жилой массив, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на aktobetimes.kz.

Новый аэропорт появится в Алгинском районе примерно в 30 километрах от областного центра. В настоящее время проходит экспертизу технико-экономическое обоснование проекта, сообщил заместитель руководителя управления строительства, архитектуры и градостроительства области Аслан Жарасбаев. После утверждения ТЭО начнётся поиск инвестора.

"Просто сам аэропорт стоит миллиардные деньги. Там речь идёт о 270 млрд тенге. Пока таких денег нет. Поэтому построят новый аэропорт не в ближайшее время. В течение пяти лет, может быть, найдётся инвестор. Вопрос по инвестору решается в правительстве, есть предложения от инвесторов из Турции, Вьетнама, Франции и Германии", – сказал Аслан Жарасбаев.

Он уточнил, что на месте старого аэропорта будут построены жилые массивы: "Старый аэропорт будет продолжать действовать, пока не построим новый аэропорт. В генеральном плане новый аэропорт уже учтён. Вместо старого, по генплану, будут жилые массивы".