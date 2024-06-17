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Жильё по госпрограмме обещала приобрести мошенница жителям Астаны

Сегодня, 11:02
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 11:02
Сегодня, 11:02
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Фото: baigenews.kz

Женщина за денежное вознаграждение обещала желающим содействие в получении жилья по госпрограмме. По данному факту возбуждено уголовное дело, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Как отметили в полиции, убеждать граждан ей удавалось своими рассказами о “связях”, которые помогут в приобретении квартиры.

"На сегодняшний день в полицию обратились четверо обманутых граждан. Одна из потерпевших заплатила ей 1 млн 750 тысяч тенге.

В другом случае женщина аналогичным образом лишилась около трех миллионов тенге. Не дождавшись получения квартир, потерпевшие обратились в полицию", - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Устанавливается ее причастность к совершению аналогичных преступлений на территории столицы.

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