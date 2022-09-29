Жильё начали подключать к отоплению в Астане

В связи с похолоданием в Астане раньше срока стартовал отопительный сезон. 29 сентября к тепл начали подключать многоквартирные дома, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города.



С 27 сентября тепло начали подавать в социальные объекты - медучреждения, школы, детсады, спорткомплексы.

Также в столице продолжаются работы по газификации жилых массивов. Районы Алматы и Сарыарка полностью обеспечены возможностью подключения домов к голубому топливу.



Для жителей частного сектора определены компании, реализующие уголь. Чтобы не допустить рост цен на топливо, с компаниями заключены меморандумы.

Работает "горячая линия" по номеру 109, где можно узнать о запасах, ценах и наличии угля на тупиках.