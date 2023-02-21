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Жильцы общежития отравились газом в Астане Сегодня, 18:02
121
Сегодня, 18:02
121

Жильцы общежития отравились газом в Астане

В Астане из-за неисправности отопительной печи 25 человек, в том числе дети, отравились угарным газом, передаёт BaigeNews.kz.

ЧП произошло 21 февраля. В 8:50 в МЧС от станции скорой помощи поступило сообщение об отравлении угарным газом жильцов нескольких комнат частного четырёхэтажного общежития.  

Помощь медиков потребовалась 25 гражданам, среди них девять детей.

Для выяснения причины отравления на место происшествия направлены дознаватель и испытательная исследовательская пожарная лаборатория.

"Предварительная причина – неисправность отопительной печи на твердом топливе. Жилой дом переоборудован в общежитие. Объект не оборудован системами пожарной автоматики. Документы на переоборудование жилого дома под общежитие отсутствуют", - уточнили в МЧС.

Пожарные уточнили, что были по этому же адресу 13 сентября прошлого года, 19 января повторно проводили обход.

"Аналогичный факт на данном объекте был 27 января 2023 года на площади 15 квадратных метров, тогда эвакуировали 16 человек, в том числе 11 детей. Пожарные составили рекомендации по обеспечению безопасности, а материалы о нарушении требований направили в акимат, ГАСК, жилищную инспекцию, ДГД. Общежитие взяли на контроль и дважды проводили профилактические разъяснительные беседы с раздачей памяток по соблюдению норм пожарной безопасности", - сообщили в пресс-службе МЧС.

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#Астана #происшествия #газ #общежитие
BaigeNews.kz
Сегодня, 18:02
121
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