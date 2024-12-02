Жильцов общежития в Кокшетау эвакуировали из-за пожара
Сегодня, 07:30
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Сегодня, 07:30Сегодня, 07:30
171Фото: МЧС РК
В Кокшетау минувшей ночью произошёл пожар в общежитии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
В пятиэтажном общежитии по улице Ж.Жабаева произошло возгорание матраса.
"Прибывшими на место вызова огнеборцами по лестничному маршу эвакуировано 14 человек, из них пятеро детей. Возгорание оперативно ликвидировано. Пострадавших нет. Причина возгорания – непотушенная сигарета", – сообщилии в МЧС.
Фото: МЧС РК
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