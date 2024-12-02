Жильцов общежития в Кокшетау эвакуировали из-за пожара

В Кокшетау минувшей ночью произошёл пожар в общежитии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

В пятиэтажном общежитии по улице Ж.Жабаева произошло возгорание матраса.

"Прибывшими на место вызова огнеборцами по лестничному маршу эвакуировано 14 человек, из них пятеро детей. Возгорание оперативно ликвидировано. Пострадавших нет. Причина возгорания – непотушенная сигарета", – сообщилии в МЧС.

Фото: МЧС РК