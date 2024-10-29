  • 29 Октября, 19:06
  • BAIGENEWS

Жильцов многоэтажки эвакуировали в Усть-Каменогорске

Сегодня, 18:34
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 18:34
Сегодня, 18:34
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Фото: МЧС РК

Пожар произошёл в одном из многоэтажных домов Усть-Каменогорска. Жильцов дома пришлось эвакуировать спасателям, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС.

Огонь полыхал в квартире на втором этаже. 

"Сотрудники МЧС по лестничному маршу эвакуировали пять человек, в том числе одного ребёнка, при помощи спасательных колпаков", - уточнили в ведомстве.

Возгорание ликвидировано на площади 35 квадратных метров. Пострадавших нет.

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