Жильцов многоэтажки эвакуировали в Усть-Каменогорске

Пожар произошёл в одном из многоэтажных домов Усть-Каменогорска. Жильцов дома пришлось эвакуировать спасателям, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС.

Огонь полыхал в квартире на втором этаже.

"Сотрудники МЧС по лестничному маршу эвакуировали пять человек, в том числе одного ребёнка, при помощи спасательных колпаков", - уточнили в ведомстве.

Возгорание ликвидировано на площади 35 квадратных метров. Пострадавших нет.