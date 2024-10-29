Жильцов многоэтажки эвакуировали в Усть-Каменогорске
Сегодня, 18:34
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Сегодня, 18:34Сегодня, 18:34
80Фото: МЧС РК
Пожар произошёл в одном из многоэтажных домов Усть-Каменогорска. Жильцов дома пришлось эвакуировать спасателям, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС.
Огонь полыхал в квартире на втором этаже.
"Сотрудники МЧС по лестничному маршу эвакуировали пять человек, в том числе одного ребёнка, при помощи спасательных колпаков", - уточнили в ведомстве.
Возгорание ликвидировано на площади 35 квадратных метров. Пострадавших нет.
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