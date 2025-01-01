Жильцов многоэтажки эвакуировали из-за пожара в Усть-Каменогорске
Загорелся балкон квартиры на седьмом этаже.
Сегодня, 02:05
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Сегодня, 02:05Сегодня, 02:05
57Фото: скриншот видео
В Усть-Каменогорске на седьмом этаже жилого дома загорелся балкон квартиры, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
Пожарные по лестничному маршу эвакуировали семь жителей, из них двое детей. Огнеборцы оперативно ликвидировали пожар на площади четыре квадратных метра. Пострадавших нет.
МЧС просит граждан соблюдать правила пожарной безопасности, не доводить ситуацию до пожара.
Видео: МЧС РК