Жильцов аварийного дома вопреки обещаниям так и не переселили в Астане

Аварийную многоэтажку по адресу: улица Кенесары, 58 в Астане так и не расселили. Об этом заявили жильцы дома на отчётной встрече акима столицы, передаёт BaigeNews.kz.

Оказалось, что срок поставки квартир, предназначенных для переселения, по заключённому договору был до августа. Его сначала продлили до первого ноября, а после до 15 ноября. Женис Касымбек пообещал, что люди переедут в новое жильё до конца года.

"Мы до конца года 700 квартир даём для аварийщиков. Руководитель управления говорит, что вы в этот список входите, улица Кенесары. До декабря вы получите эти квартиры. Я только позавчера проводил встречу, строит компания государственная. Мы обычно раньше давали 200-250, ну максимум 300 квартир. С этого года в два раза увеличивается - до 700 квартир. В целом мы хотим до 2029 года программу по сегодняшним аварийным домам полностью завершить. Со следующего года планируем довести объём выдачи квартир по аварийным сносимым домам до 1 500. Поэтому всё, кто сегодня в очереди по аварийным домам, до 2029 года однозначно будут переселены", - заверил Женис Касымбек.

Напомним, жильцы последней ветхой многоэтажки на улице Кенесары стали героями программы "Это вам не Лондон". Когда шли съёмки, не было точной даты переселения. Однако людям обещали, что это произойдёт до начала отопительного сезона. Съемочная группа проверила каждый квадратный метр и удостоверилась в том, что дом необходимо сносить.