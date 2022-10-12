Жильцов 18 домов расселят в Астане

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Новые квартиры получат жильцы аварийных домов в Астане, передаёт BaigeNews.kz. О проекте реновации рассказал руководитель отдела сноса Управления жилья и жилищной инспекции города Толеген Ахметов.

"Первый этап проходил с 2013 по 2017 годы, снесено 228 аварийных домов, более 3 400 семей получили новое благоустроенное жильё. В рамках реализации второго этапа, рассчитанного на период с 2018 по 2022 годы, запланировано переселение жильцов 1082 квартир из 56 аварийных домов", - сообщил спикер.

В 2018 году переселили собственников 86 квартир, в 2019 году – 197 квартир, в 2020 году – 209 квартир, в 2021 году – 257 квартир.

Люди получили квартиры в МЖК по проспекту Абылайхана и улице Карасай батыра.

На 2022 год запланировано переселение жильцов 18 аварийных домов на 333 квартиры.

"Совместно с аппаратми акимов районов города сформирован план сноса – третий этап – на 2023-2027 годы. Включено 59 домов на 903 квартиры", - проинформировал Толеген Ахметов.

Напомним, по поручению Главы государства для улучшения жилищных условий также проводятся работы по ремонту ЖК, замене лифтов, возведению льготного социального жилья, завершению долгостроев.