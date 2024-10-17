Жилпомощь от государства: какие изменения ждут очередников

Почти 650 тысяч казахстанцев состоят в очереди на получение социального жилья от государства. За последние три года их количество увеличилось более чем в 1,5 раза. Причём ежегодный прирост составляет 14%. Парламентарии предложили реформу жилищной политики. Изменения предусмотрены в некоторые законодательные акты по вопросам реформирования жилищной политики. Одной из важных новелл является право приватизации арендного жилища, выданного из государственного жилищного фонда. К тому же предусматривается преобразование Отбасы банка. Его хотят наделить статусом национального института развития. О новых механизмах поддержки нуждающихся в жилье казахстанцев корреспондент BaigeNews.kz побеседовала с депутатом сената парламента Ляззат Рысбековой.

Фото из личного архива

- Ляззат Туякбаевна, какие основные меры господдержки предлагает закон?

- Среди основных мер господдержки – предоставление арендного жилья из коммунального жилищного фонда, субсидирование части арендной платы за жильё, предоставление льготных ипотечных займов, а также жилищных сертификатов. К примеру, в прошлом году 10 199 семей получили выплаты на сумму свыше 5 млрд тенге. В этом году на эти цели из республиканского бюджета выделено 6,7 млрд тенге. Сейчас государственную поддержку получают 9 895 семей. В этом году планируется выдать 6884 жилищных займов по программам Отбасы банка – "Бакытты отбасы" и "Шанырак". К слову, за девять месяцев с начала года казахстанцам выдано 5746 займов на сумму более 68 млрд тенге по ставкам 2% и 5%. В 2025 году на это потребуется почти 80 млрд тенге.

Жилищный сертификат же предоставляется для покрытия части первоначального взноса по ипотеке. Кто и в каком размере их получит, определяют маслихаты. За последние четыре года выдано порядка 10 тысяч сертификатов на сумму больше 10 млрд тенге. В этом году при плане 1800 уже выдано больше 1400 сертификатов на сумму 1,6 млрд тенге.

- Сколько казахстанцев сегодня нуждаются в жилье? Насколько остро стоит жилищный вопрос в стране?

- Сегодня в очереди акиматов на получение жилья стоят 649 тысяч жителей страны. Прирост очередников в среднем в год составляет 14%. Например, на 1 января 2021 года эта цифра составляла 394 302 человека. На начало прошлого года уже 615 745 человек. Нужно отметить, что такая динамика обусловлена и ростом населения республики.

- В рамках закона предусмотрено право приватизации арендного жилья. Раньше такие квартиры предоставлялись без права выкупа. Не отсрочит ли это на ещё более длительный срок получение очередниками квадратных метров от государства?

- Нужно отметить, что согласно закону арендное жильё предоставляется бессрочно до возникновения основания выселения. Даже в случае смерти основного нанимателя члены его семьи продолжают проживать в этом жилье и договор найма заключается повторно. Основанием же для выселения является разрушение и порча жилища, нарушение правил общежития, которые делают невозможным проживание для соседей в доме. Кроме того, выселение предусмотрено, если наниматель полгода не вносит арендную плату, или занял жильё самоуправно, или приобрёл другое жильё. Ещё один пункт: если арендаторы лишены родительских прав и их совместное проживание с детьми признано невозможным. Между тем, деньги, поступившие от приватизации, пополнят государственный бюджет, что в свою очередь положительно повлияет на обеспечение жильём других очередников. Таким образом, предоставление права приватизации не приведёт к затягиванию получения жилья другими очередниками.

- Какие изменения произойдут в Отбасы банке и какие новые полномочия он получит? Не создаст ли это коррупционные риски в системе обеспечения жильём?

- В рамках закона Отбасы банк наделяется статусом национального института развития, оставаясь по-прежнему в системе банков второго уровня. В рамках поправок банку передаются от акиматов функции по постановке на учёт граждан и распределению жилья. Эти функции будут реализовываться с соблюдением принципа прозрачности. На интернет-ресурсе Отбасы банка ежемесячно будут публиковаться списки очередников, а также граждан, уже получивших господдержку за последние два года. Кроме того, все заявления от граждан будут приниматься в онлайн-формате. Постановка в очередь и распределение будут происходить в автоматизированном режиме с интеграцией с государственными базами данных. Мониторинг списков в единой республиканской электронной базе и электронной базе "Центра обеспечения жилищем" будет осуществляться по двум уровням: на республиканском уровне министерством промышленности и строительства и на региональном местными исполнительными органами. Таким образом будут исключены риски возникновения коррупционных схем.

- Будет изменён и механизм ведения очереди?

- По действующему законодательству местные исполнительные органы ведут шесть разных списков очередников. Это: ветераны ВОВ; дети-сироты; многодетные матери, многодетные семьи; социально уязвимые слои населения (лица с инвалидностью I и II групп, семьи, имеющие или воспитывающие детей с инвалидностью, неполные семьи, кандасы и другие); госслужащие, работники бюджетных организаций и военнослужащие; граждане, чьё единственное жилище признано аварийным. Все эти списки будут переданы в Отбасы банк. Банк консолидирует списки очередников в единую базу. Жильё будет предоставляться сначала очередникам, стоящим в единой республиканской электронной базе по дате постановке. С принятием закона граждане, обратившиеся в Отбасы банк, будут поставлены в новую базу ("Центр обеспечения жилищем") без разбивки по принадлежности к категориям. Однако некоторым категориям будет предоставлено первоочередное право на получение жилья. Это ветераны войны, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, многодетные матери и многодетные семьи. Кроме того, лица с инвалидностью I и II группы, семьи, где есть дети с инвалидностью; ветераны, приравненные по льготам к ветеранам войны; ветераны боевых действий на территории других государств, а также вдовы, вдовцы. Этим категориям будет выдаваться не менее 70% от общего объёма госжилья.

- Некоторые категории очередников теперь нельзя будет снять с очереди? Кого именно это коснётся?

- Да, законом уточнены основания снятия с учёта нуждающихся в жилье. Предусмотрено сохранение очередности многодетных матерей, многодетных семей и неполных семей, семей, имеющих детей с инвалидностью, вдов. Они не будут исключаться из очереди в связи с достижением детьми совершеннолетия либо их смертью. Такое же право предоставлено и для детей-сирот.

- Ляззат Туякбаевна, насколько увеличатся расходы бюджета для реализации новых мер?

- Законом не предусмотрены новые меры поддержки, он направлен на изменение подходов реализации уже существующих мер поддержки. Другими словами, в бюджете уже предусмотрены средства, необходимые для их реализации. Например, на следующий год предусмотрено потратить на обеспечение арендным жильём 72 млрд тенге, на субсидирование арендной платы – 5 млрд тенге, на кредитное жилье сумма ещё формируется.

- Сегодня сенаторы вернули этот закон в мажилис со своими поправками. Почему было принято такое решение и какова суть ключевых изменений, внесённых сенаторами?

- Действительно, концептуально сенаторы согласны с важными новеллами, которые предлагаются законом. О них мы сегодня говорили с вами в интервью. Но в ходе рассмотрения закона было принято решение изменить некоторые его нормы. Остановлюсь вкратце только на некоторых из них.

К примеру, сейчас при признании жилья аварийным человек должен передать его в коммунальную собственность при получении от государства другого жилья. В новом же законе предлагалось, чтобы человек передавал жильё государству сразу после признания жилья аварийным. Сенаторы посчитали, что эта норма ухудшает положение казахстанцев и настояли на том, чтобы сохранить статус-кво и оставить норму в том виде, как она работает сейчас, то есть чтобы человек передавал своё аварийное жилье государству во время получения новой квартиры.

Ещё из предложений сенаторов – исключить двойное толкование норм закона. Объясню подробнее. Сейчас первоочередное право на получение жилища от государства имеют ветераны ВОВ, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей и многодетные матери, многодетные семьи. Новый закон этот перечень дополняет ещё и лицами с инвалидностью I и II групп и семьями, имеющими или воспитывающими детей с инвалидностью. Напомню, всем им даётся первоочередное право. Однако законом также предусматривается ещё и преимущественное право на получение жилья. Причём преимущественным правом обладают все те категории, которые я уже перечислила, плюс ветераны, приравненные по льготам к ветеранам ВОВ, ветераны боевых действий на территории других государств, вдовы и вдовцы. Понимаете? То есть закон предусматривает два права на получение жилища: первоочередное и преимущественное, причём термины "первоочередной" и "преимущественный" несут одинаковую правовую нагрузку. Тем самым создаётся конкуренция норм. Так вот для того, чтобы исключить неправильное применение на местах, а также чтобы не было ущемления прав граждан отдельных категорий, сенаторы предложили оставить только "первоочередное право", а термин "преимущественное право" исключить. При этом ветеранов, приравненных по льготам к ветеранам ВОВ, ветеранов боевых действий на территории других государств, вдов и вдовцов также включить в единую группу с первоочередным правом на получение госжилья.

Также сенаторы предложили изменить норму, согласно которой ущемлялись права жителей Астаны. По действующему законодательству акиматы Алматы и областей вправе при наличии средств местного бюджета проводить текущий или капитальный ремонт фасадов домом. В новом законе предлагается разрешить акиматам не только проводить ремонт фасадов, но и реконструкцию, текущий или капитальный ремонт наружных стен всего здания. Мы согласны с тем, что это улучшает жилищные условия казахстанцев и архитектурный облик городов. Но мы выявили норму, что для Астаны этот же закон предлагает проводить капитальный ремонт многоэтажек, как в других регионах, и при условии, что затраченные акиматом на ремонт деньги жители этих домов будут возвращать. Сенаторы посчитали, что данная норма ставит жителей Астаны в неравное положение с жителями других регионов. Поэтому депутаты и предложили организовывать ремонт многоэтажек в Астане по аналогии с принципами, используемыми в Алматы и областях.

Сегодня этот закон в двух чтениях мы рассмотрели на заседании палаты и с поправками сенаторов вернули в мажилис.

- Большое спасибо за интервью!