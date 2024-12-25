  • 25 Декабря, 16:34
  • BAIGENEWS

Жилой комплекс сносят в Астане

При строительстве объектов необходимо соблюдать Закон "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан".

Сегодня, 15:45
АВТОР
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акимат г. Астаны Сегодня, 15:45
Сегодня, 15:45
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Фото: акимат г. Астаны

В Астане остановили самовольное строительство ЖК "Onyx-2", который расположен в районе Нура по улице Чингиза Айтматова, 49. Объект подлежит сносу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат столицы.

Выявление и пресечение фактов незаконного строительства жилых комплексов на территорий столицы проводится при координации прокуратуры города Астаны.

"Заказчиком на объекте начаты строительно-монтажные работы без соответствующего права на землю, проектно-сметной документации, прошедшей экспертизу в установленном законом порядке, сопровождения технического и авторского надзоров и уведомления о начале производства строительно-монтажных работ, что в свою очередь является нарушением требований Закона РК "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан".

Таким образом, Управлением контроля и качества городской среды в отношении застройщиков принимаются меры по устранению и недопущению выявленных нарушений", - говорится в сообщении властей Астаны.

В акимате отметили, что при строительстве объектов необходимо соблюдать Закон "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан".

Напомним, ранее сообщалось, что десятки незаконно построенных зданий хотят снести в Алматинской области.

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