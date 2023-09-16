Жилой комплекс остался без электричества во время ремонта теплотрассы в Алматы

В Алматы в жилом комплексе Seven Hills по улице Ескараева произошло отключение электроэнергии. Это случилось из-за повреждения электрокабелей во время работ на теплотрассе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

По предварительным данным, произошёл обвал грунта в траншее во время реконструкции теплотрассы в Бостандыкском районе Алматы на улице Ескараева из-за грубого несоблюдения технологических норм подрядной организацией. Жертв и пострадавших нет. Однако осыпавшийся земляной слой повредил электрокабели, питающие электроэнергией близстоящие дома, пояснили в ТОО "Алматинские тепловые сети".

"В настоящее время аварийная бригада АО "Алатау Жарык компаниясы" занимается восстановлением подачи электроэнергии в обесточенные здания. Также частично причинен ущерб летней площадке местного кафе. Процесс ликвидации последствий произошедшего взят под контроль городским акиматом", — указывается в сообщении.

В отношении подрядной организации, допустившей возникновение нештатной ситуации, примут меры в соответствии с законодательством.

В Риддере при работах по замене теплотрассы повредили жилой дом. Жильцы четырёхквартирного дома, где проживают 12 человек, покинули временно свои квартиры.