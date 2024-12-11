  • 11 Декабря, 23:20
  • BAIGENEWS

Жилой дом сгорел в Караганде

Общая площадь пожара - 150 квадратов.

Сегодня, 22:21
АВТОР
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Иллюстративное фото/МЧС РК Сегодня, 22:21
Сегодня, 22:21
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Фото: Иллюстративное фото/МЧС РК

Пожар в двухквартирном доме произошёл в Караганде, передаёт BaigeNews.kz.

ЧП случилось на улице Нефтебаза.

"Произошло горение деревянной обрешётки кровли двухквартирного жилого дома, также деревянного перекрытия, мебели и домашних вещей на общей площади 150 квадратных метров", - сообщили в ДЧС региона. 

Пожар ликвидирован. Пострадавших нет. 

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