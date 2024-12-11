Жилой дом сгорел в Караганде
Общая площадь пожара - 150 квадратов.
Сегодня, 22:21
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Сегодня, 22:21Сегодня, 22:21
151Фото: Иллюстративное фото/МЧС РК
Пожар в двухквартирном доме произошёл в Караганде, передаёт BaigeNews.kz.
ЧП случилось на улице Нефтебаза.
"Произошло горение деревянной обрешётки кровли двухквартирного жилого дома, также деревянного перекрытия, мебели и домашних вещей на общей площади 150 квадратных метров", - сообщили в ДЧС региона.
Пожар ликвидирован. Пострадавших нет.
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