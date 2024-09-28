Жилой дом обрушился после взрыва баллона в кафе в Астане: есть пострадавшие
Сегодня, 16:09
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Сегодня, 16:09Сегодня, 16:09
71Фото: скриншот с видео МЧС РК
В Алматинском районе столицы, по улице Акыртас произошел взрыв газового баллона в кафе, пристроенном к двухэтажному жилому дому. В результате здание загорелось и обрушилось, передаёт BaigeNews.kz.
"Площадь обрушения около 60 квадратных метров, площадь пожара 15 кв.м. Пожар ликвидирован. Шесть человек переданы бригаде скорой медицинской помощи. Силами МЧС на безопасное место вынесено четырёх газовых бытовых баллона объемом 50 литров. На месте сотрудниками МЧС проводятся работы по разбору завалов", — говорится в сообщении пресс-службы МЧС РК.
Фото кафе до взрыва опубликовал паблик Astanovka98.
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