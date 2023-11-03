Жилой дом горел в Шымкенте
Вчера, 09:31
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Вчера, 09:31Вчера, 09:31
604Фото: baigenews.kz
В Шымкенте горела кровля жилого дома, летняя кухня и баня, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.kz.
В Департамент по чрезвычайным ситуациям Шымкента поступило сообщение о возгорании в жилом доме. Горела кровля дома, летняя кухня и баня.
По предварительной версии, пожар произошёл из-за короткого замыкания. Пострадавших и погибших нет.
В тушении были задействованы 16 спасателей и четыре единицы пожарной техники.
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