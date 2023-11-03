Жилой дом горел в Шымкенте

В Шымкенте горела кровля жилого дома, летняя кухня и баня, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.kz.

В Департамент по чрезвычайным ситуациям Шымкента поступило сообщение о возгорании в жилом доме. Горела кровля дома, летняя кухня и баня.

По предварительной версии, пожар произошёл из-за короткого замыкания. Пострадавших и погибших нет.

В тушении были задействованы 16 спасателей и четыре единицы пожарной техники.