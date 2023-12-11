Жили в нечеловеческих условиях: в Павлодаре троих детей определили в Дом ребёнка

Троих малолетних детей, проживающих в нечеловеческих условиях со своими родителями, обнаружили полицейские Павлодара. Приехавшие по адресу стражи порядка увидели в квартире антисанитарию, а пьяный отец спал на полу в одной из комнат, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"Установлено, что родители детей ведут аморальный образ жизни, злоупотребляют спиртными напитками, наплевательски относятся к собственным детям. В доме не было продуктов питания, не соблюдались санитарные нормы, у детей отсутствовали спальные места. Малолетние дети 2, 4 лет и одного года не состояли на учете в поликлинике", – сообщил первый заместитель начальника УП Павлодара Арман Каптаев.

В отношении родителей составлен административный материал по части 1 статьи 127 КоАП РК и направлен в суд для рассмотрения.

Сотрудниками полиции и органами опеки было принято решение – немедленно забрать детей из семьи и поместить их в Дом ребенка. Стоит отметить, на сегодняшний день на учете органов внутренних дел области состоит 288 неблагополучных семей.