Райгуль Серикбаева на собственном опыте знает, что значит бороться за будущее. Мама четверых детей, она прошла путь от жизни в бараках и на съемных квартирах до создания общественного фонда помощи многодетным матерям. Теперь она помогает тысячам женщин, оказавшихся в сложной ситуации, обрести уверенность и самостоятельность. Подробнее в материале корреспондента BaigeNews.kz.

От протеста – к действию

Идея создания фонда родилась после трагедии в феврале 2019 года, когда в Астане при пожаре погибли пять девочек из одной семьи. Это стало поводом для массовых возмущений многодетных матерей, требующих от государства социальной поддержки и доступного жилья. Но Райгуль выбрала другой путь – не митинги, а реальные решения.

"Мы не требуем, мы учим. Главное – не ждать помощи, а находить возможности", – говорит руководитель Фонда "Strong Mothers" Райгуль Серикбаева.

Образование как ключ к переменам

Одним из важнейших проектов фонда стали фронт-офисы, где женщины могут бесплатно изучать цифровую грамотность, английский язык, разбираться в госуслугах. Здесь мам учат, как поступить в колледж на грант, найти работу, подать заявку на арендное жилье или записать ребенка в детский сад.

Благодаря усилиям Райгуль дети из многодетных семей могут бесплатно обучаться в ее образовательных центрах "Білім ал". Ведь, по ее мнению, знание – это самый надежный способ выбраться из бедности.

От нужды – к самостоятельности

"Я прошла этот путь сама. Жили в бараках, на дачах, но я смогла выучить своих детей. Трое уже закончили вуз на гранте. Я знаю, каково это – не иметь прописки, не знать, куда обратиться за помощью. Приходилось учиться на собственных ошибках. Теперь я делюсь этими знаниями", – рассказывает Райгуль.

Фонд не просто консультирует по оформлению документов, но и помогает женщинам зарабатывать. Райгуль обучает их, как получить государственный грант, пройти курсы "Бизнес Бастау", написать проект. Благодаря этим знаниям десятки мам запустили свой малый бизнес – открыли домашние кулинарии, ателье, производство заготовок.

"Не жалуйтесь, а действуйте"

"Когда женщины приходят и говорят: "У нас ничего нет", я показываю, какие у них есть варианты, какие курсы можно пройти, где получить помощь", – говорит Серикбаева.

Фонд помогает не только информационно, но и физически: волонтеры находят семьи, которые стесняются просить поддержки, обеспечивают их продуктами, одеждой, помогают записать детей в кружки и детсады, устраивают на работу.

"В наше время молчать – значит оставаться ни с чем. Если ты знаешь свои права и возможности, ты можешь кардинально изменить свою жизнь", – уверена она.

Пример Райгуль доказывает: даже в самых сложных обстоятельствах можно не только выжить, но и стать сильнее.