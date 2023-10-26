Жили на остановке в Кокшетау: волонтёр рассказал подробности о бездомной семье

Несколько дней назад пользователей социальных сетей шокировали видеокадры, снятые жителем Кокшетау на автобусной остановке. Здесь в крохотной каморке бывшего ларька – буквально напротив горакимата – поселились пожилая женщина и её взрослый сын. Почему они оказались на улице и вынуждены выживать в холоде? Откликнулись ли местные власти и горожане? И что известно о странной семье? Ответы на эти вопросы искал корреспондент BaigeNews.kz.

"Спали на земле, постелив одеяла"

Эта остановка находится в самом центре Кокшетау, по улице Ауэзова и называется "Горсад". Здесь же некогда располагался ларёк, где можно было купить воду, шоколадки, сигареты… Помещение ларька – крытое, овальной формы, вход в него через дверь. Сегодня на ней висит замок.

Несколько дней назад социальные сути взбудоражил видеоролик местного волонтёра.

"На этой остановке живут люди. Ботагоз-тате и Курмангазы-бауырымыз. Они здесь вот уже четыре месяца. У них есть инвалидность. И хорошо бы, если акимат города обратил внимание на эту семью. Быть может, найдётся, для них комнатка в общежитии. Или давайте, братья, сложимся и снимем для них времянку. Неправильно, что в такие холода люди живут практически на улице. Либо вы можете прийти сюда сами и оказать посильную помощь. Днём они на улице, а вечером часам к семи, возвращаются на ночёвку", – обратился к землякам Турар Байгожин.

Обитатели этой конуры – Ботагоз и Курмангазы Кудериновы, мать и сын. Здесь они спали прямо на земле, постелив свои матрацы и одеяла. Вокруг навалено их нехитрое барахло.

Уже на следующий день после публикации в ларьке никого не оказалось, в щели с замком мы нашли записку "Есть жильё" с номером сотового телефона.

В интервью корреспонденту Турар Байгожин рассказал, что перевёз Кудериновых во времянку.

"Эту семью я знаю давно, – говорит активист. – Вижу на базаре, по городу. Давал деньги – тысячу, две – и проходил мимо. Милостыню они не просили, сидели всегда молча, но было видно, что нуждаются. Люди их брезгуют, если честно. Можно понять: запах неприятный. В одно утро мать с сыном появились в мечети, с пакетами. Я сказал им подождать меня в столовой, после намаза направился к ним, заказал горячее. Они рассказали, что сильно замёрзли в эту ночь. Что живут на остановке. Я сделал им депозит, чтобы они могли приходить в мечеть и кушать".

"Не находил себе места и вернулся на остановку"

После Турар пришёл на остановку. Снял на видео и выложил в социальные сети.

"Я почему-то был уверен, что кто-то их заберёт. Но сам дома не находил себе места: на улице было очень холодно. Не выдержал, пошёл отнести еды, они по-прежнему были там, спали. Стал обзванивать времянки. В первой, которую нашли, они переночевали лишь раз. Хозяева возмущались, мол, эти люди "ходят в интернете", удалите это видео. Снял другую времянку в крытом дворе, там им печь топить не нужно: хозяева топят сами", – отметил мужчина.

После доброволец повёл своих подопечных в магазин, где полностью одел – купил от куртки и обуви до нижнего белья и шампуня. Заказал баню. В планах даже отвести женщину в салон красоты: она говорила о том, что мечтает увидеть себя в зеркале молодой и красивой.

"Мы взялись оплачивать аренду до весны, пока не потеплеет, и обеспечивать продовольствием. Также планируем оформить женщине инвалидность. Далее, если вопрос не решится, буду с пансионатами разговаривать. К слову, в общежитии, по их словам, жить не могут. Говорят, пытались – пьющие люди, молодёжь их обижали, били, отбирали деньги. Мама Ботагоз-тате, кстати, умерла. Также они признались, что поначалу жильё было – в Зеренде. Но его обманом девять лет назад кто-то отобрал, отремонтировал и продал. В этой ситуации я думал ещё разобраться, однако они попросили закрыть тему. Мол, простили обидчиков", – дополнил волонтёр.

Отчаяние или иждивенчество?

Наверняка не всё просто в этой истории. Мошенничество с домом, негде жить и прощение – не очень-то вяжется. Мечта и макияже, когда нет условий помыться – из этой же серии…

"Я знаю, что такое иждивенчество, и умею отличить притворство от правды. Прежде, чем вешать ярлыки, стоит примерить его обувь и пройти его путь. Как минимум, встретиться и поговорить. После того, как я выложил видео, получил много звонков с требованиями "вырежьте этот момент" и тому подобными. У меня не было намерения задеть власть, обвинить в бесчеловечности или бездействии. Если бы эти люди имели крышу над головой и просили лучших условий, налицо было бы иждивенчество. А они мёрзли на улице. Попробуйте один день переночевать на бетоне, в сырости", – предложил волонтёр.

Турар признался: помогая другим, чувствует спокойствие на душе. К слову, под покровительством у него и единомышленников больше сотни семей в Акмолинской области. Каждую пятницу стараются помогать трём-четырём семьям с продуктами, углём, дровами. Когда-то даже была группа "Садака Кокшетау", впоследствии он передал её молодёжи.

"В первые дни были звонки, обещания – и всё на этом. Мои номера у них есть. Но лично я ничего не жду от власти. Не считаю, что они обязаны, это ведь и наш, человеческий, долг – поддержать того, кто споткнулся и упал. В этом деле я не один, мы втроём скинулись – есть ещё двое добровольцев, кто не остался в стороне от этой истории", – подчеркнул волонтёр.

"Как только вставал вопрос об учёбе, переезжали"

Ботагоз Кудериновой 53 года. В областной центр из Зеренды они с сыном перебрались несколько лет назад, после смерти матери. По данным госорганов Зерендинского района, оба по-прежнему прописаны в райцентре, но почему-то по разным адресам. Сын ни дня не учился в школе: как только ответственные инстанции пытались определить мальчика в учебное заведение, семья меняла место жительства. Так, они жили в СКО, Атбасаре и Зеренде.

В районном филиале ГЦВП также сообщили, что мать Ботагоз скончалась два года назад.

"У нас пенсия выплачивается на месяц раньше. Например, в начале октября мы даём уже за октябрь. Бабушка умирает в ноябре 2021-го, и дочь с внуком сняли пенсию, получается, она уже не была положена. То есть эти деньги нужно было вернуть. Мы искали этих людей – не нашли, передали дело в суд – тоже тишина", – отметили в ведомстве.

В акимате Зерендинского района отметили, что в своё время им предоставлялось жильё, оказывалась помощь одеждой и продуктами. Предлагали и работу, но в ответ последовал отказ.

"Пособия не хватает, приходится побираться по помойкам"

В одном из видео женщине задают вопрос, почему они не живут по месту прописки.

"На нас напали девять лет назад. Я не могла доказать это, чтобы милиция нас охраняла. И мы были вынуждены сюда приехать, мама умерла. Я обращалась в мечеть, акимат – никто помощь не давал. Горькое положение у меня, сама я больная, немощная, инвалид детства. У меня перелом с детства, стенокардию заработала, потому что переживала насчёт матери", – вздыхает Ботагоз Кудеринова.

Женщина пояснила, что пособия на жизнь не хватает, и им приходится ходить по помойкам.

"У добра нет глаз и ушей…"

Итак, сегодня Ботагоз и Курмангазы Кудериновы живут во времянке – в тепле и безопасности. У мужчины, как мы поняли, есть диагноз, с которым в центре социальной адаптации лиц без определённого места жительства находиться нельзя. Поэтому временное пристанище госорганы Кокшетау там ранее предложили только Ботагоз. Но ехать в соцучреждение без сына она наотрез отказалась.

Турар Байгожин поделился мнением, что сегодня в обществе очень остро стоит проблема равнодушия. Помогать он старается, никого не виня, не осуждая. Просто протянуть руку в тяжёлый момент.