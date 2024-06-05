Жилье для пострадавших от паводков в СКО проверили журналисты

Взять от 700 до 800 рабочих и умножить их труд на сорок дней. Такова формула строительства нового района для пострадавших от паводка в Петропавловске. Там возвели сразу 100 одноэтажных домов. Многие готовы к сдаче прямо сейчас. Однако безопасно ли в них заселяться? Сроки очень маленькие. Корреспондент BaigeNews.kz лично осмотрел каждый метр здания. Сколько всего домов для должны сдать в микрорайоне "Солнечный 2"? И в какую сумму обходится одна такая постройка?