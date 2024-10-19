Жилая пятиэтажка обрушилась после взрыва газа в России

в российском городе Кирсанове в жилой пятиэтажке произошёл взрыв газа, в результате вспыхнул пожар и обрушилась часть здания. Есть раненные и погибшие, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС.

По данным МЧС России, площадь пожара составила 150 квадратных метров, в настоящее время он потушен.

Повреждены четвертый и пятый этажи здания. Взрыв произошел на четвертом этаже.

По предварительной информации, озвученной губернатором Максимом Егоровым, погибли два человека. В медучреждение были доставлены восемь человек, пятеро отказались от госпитализации. Однако позже в МЧС сообщили о ещё одной жертве взрыва.

"Специалисты МЧС России продолжают работы по ликвидации последствий обрушения в жилом доме в Тамбовской области. В ходе разбора конструкций обнаружено тело еще одного погибшего. Всего пострадали 5 человек, из них 3 погибли", — говорится в сообщении.

Жильцов пострадавшего дома эвакуируют. С ними работают психологи МЧС России. Для эвакуированных подготовили ПВР вместимостью 60 человек.

В региональной прокуратуре сообщили, что организована проверка исполнения законодательства при эксплуатации газового оборудования.