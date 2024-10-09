Жилая многоэтажка загорелась в центре Астаны: пожар ликвидирован

Пожар в жилом многоэтажном доме ликвидировали в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Дом расположен по улице Габдуллина в районе Байконыр. Жертв и пострадавших нет. Обстоятельства инцидента уточняются.