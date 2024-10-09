Жилая многоэтажка загорелась в центре Астаны: пожар ликвидирован
Сегодня, 01:10
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Сегодня, 01:10Сегодня, 01:10
29Фото: скриншот видео
Пожар в жилом многоэтажном доме ликвидировали в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
Дом расположен по улице Габдуллина в районе Байконыр. Жертв и пострадавших нет. Обстоятельства инцидента уточняются.
"По уточнённой информации в 14-этажном жилом доме загорелся утеплитель. Огонь охватил третий и четвёртый этажи с общей площадью 20 квадратных метров", – сообщили в МЧС.
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