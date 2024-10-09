  • 9 Октября, 01:16
  • BAIGENEWS

Жилая многоэтажка загорелась в центре Астаны: пожар ликвидирован

Сегодня, 01:10
АВТОР
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скриншот видео Сегодня, 01:10
Сегодня, 01:10
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Фото: скриншот видео

Пожар в жилом многоэтажном доме ликвидировали в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Дом расположен по улице Габдуллина в районе Байконыр. Жертв и пострадавших нет. Обстоятельства инцидента уточняются.

"По уточнённой информации в 14-этажном жилом доме загорелся утеплитель. Огонь охватил третий и четвёртый этажи с общей площадью 20 квадратных метров", – сообщили в МЧС.

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