"Жил на две семьи": астанчанка жестоко убила любовницу мужа

Фото: goodfon.ru

Убийством закончилась потасовка двух женщин из-за мужчины во дворе одного из жилых комплексов в Астане. Об этом на своей странице в Facebook сообщила президент общественного фонда "НемолчиKZ", передаёт BaigeNews.kz.

"20 марта 2022 года женщина убила другую женщину двумя точными ударами по сердцу. Убийца не поделила своего мужа с так называемой любовницей своего мужа. Хотя, по-сути, она была не любовница, а бывшая гражданская жена мужа, от которого у неё был сын. Этот мужчина жил практически на две семьи", — написала правозащитница.

По её словам, в роковую ночь, убийца, находящаяся в зарегистрированном браке с мужчиной, вышла из дома с кухонным ножом. В момент потасовки мужа с его бывшей она дважды ударила кухонным ножом женщину прямо в сердце. Момент убийства попал на видео.

"На видеозаписи она долго стоит и выражается нецензурной бранью на убитую, лежавшую на земле", - отметила Тансари.

Правозащитница обратила внимание на то, что женщину судят за убийство в состояние аффекта. Это подтвердили две комиссии, проведённые в Астане, и опровергли эксперты из ВКО.

У убитой осталось трое маленьких детей.