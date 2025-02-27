Жигули Дайрабаева освободили от должности заместителя председателя партии "Ауыл". Об этом сообщила пресс-служба политической организации, передаёт BaigeNews.kz.

Решение принято на заседании президиума политсовета партии единогласно.

Дайрабаев родился 29 октября 1954 года. Окончил Казахский сельскохозяйственный институт им. Турара Рыскулова (1981), Высшую школу агропромышленного комплекса (1989). Учёный-агроном.

Был председателем правления колхоза им. Джамбула Луговского района, начальником Управлений сельского хозяйства и статистики района Т. Рыскулова, директором совхоза "Корагаты", директором нескольких компаний.

В 2015-2019 годы - председатель Жамбылского областного филиала РОО "Союз фермеров Казахстана", после председатель правления "Ассоциация фермеров Казахстана".

Был членом Национального курултая при Президенте РК, членом Совета директоров - Независимым директором АО "НК "Продовольственная контрактная корпорация".

С декабря 2022 года - заместитель председателя НДПП "Ауыл".

Кандидат в Президенты Республики Казахстан на внеочередных выборах 2022 года.

Депутат мажилиса по партийному Народно-демократической патриотической партии "Ауыл".