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Жигули Дайрабаев зарегистрирован кандидатом в президенты РК - ЦИК Сегодня, 12:26
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Жигули Дайрабаев зарегистрирован кандидатом в президенты РК - ЦИК

Состоялось заседание Центризбиркома по вопросу регистрации Жигули Дайрабаева кандидатом в президенты РК, передаёт  BaigeNews.kz со ссылкой на сайт ЦИК.

После изучения предоставленных документов комиссия Центризбиркома пришла к выводу о их соотвествии требованиям предвыборного законодательства РК и решила зарегистрировать его в качестве кандидата в президенты Казахстана.

Кроме того, кандидат в президенты Жигули Дайрабаев сдал экзамен на знание государственного языка , а Каракат Абден подала документы в ЦИК РК.

Напомним, каждый кандидат в президенты РК должен собрать 118 тысяч подписей.

Выборы  пройдут  20 ноября.

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#выборы президента #ЦИК
Сегодня, 12:26
54
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