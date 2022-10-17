Жигули Дайрабаев зарегистрирован кандидатом в президенты РК - ЦИК

Состоялось заседание Центризбиркома по вопросу регистрации Жигули Дайрабаева кандидатом в президенты РК, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт ЦИК.

После изучения предоставленных документов комиссия Центризбиркома пришла к выводу о их соотвествии требованиям предвыборного законодательства РК и решила зарегистрировать его в качестве кандидата в президенты Казахстана.

Кроме того, кандидат в президенты Жигули Дайрабаев сдал экзамен на знание государственного языка , а Каракат Абден подала документы в ЦИК РК.

Напомним, каждый кандидат в президенты РК должен собрать 118 тысяч подписей.

Выборы пройдут 20 ноября.