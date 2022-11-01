Жигули Дайрабаев вызвал Нурлана Ауесбаева на дебаты

Кандидат в президенты от партии "Ауыл" Жигули Дайрабаев ответил на неэтичный выпад представителя ОСДП Нурлана Ауесбаева. В своём видеообращении Дайрабаев вызвал оппонента на дебаты, передаёт BaigeNews.kz.

"Уважаемые коллеги, за последние 10 дней мы объездили четыре области: Жамбылскую, Туркестанскую, Кызылординскую и Актюбинскую. Сейчас мы ненадолго прибыли в штаб, но скоро отправимся в другие регионы. У нас нет времени сидеть в Facebook. Вчера в самолёте узнал, что Нурлан Ауесбаев от ОСДП подвергает критике партию "Ауыл" и меня. Нурлан-батыр, я тебе скажу, чем храбриться издалека, давай лучше встетимся лицом к лицу. Вообще есть ли такая партия ОСДП? Я объездил регионы и там тебя никто не знает. Давай встретимся! Чем искать недостатки, надо думать о народе и призывать к единству. Нам нужно думать о благополучии казахстанцев и прекратить подобные разговоры. Приходи, я открыт. Где встретимся? Пойдём на дебаты? Не нужно пустых слов", — обратился к Ауесбаеву Дайрабаев.

Напомним, на прошлой неделе кандидат от оппозиции Нурлан Ауесбаев подверг критике Ермухамета Ертысбаева, Азата Перуашева и Жигули Дайрабаева. Претензии он высказал на своей странице в Instagram. Ауесбаев заявил, что он единственный кандидат, который баллотировался от оппозиции, не имеет никакого отношения к власти, а также не является членом ни одной коалиции.