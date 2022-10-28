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Жигули Дайрабаев выступил против повышения возрастного ценза для молодежи
Кандидат в Президенты Казахстана от партии "Ауыл" Жигули Дайрабаев выступил против повышения возрастного ценза для молодежи. По его мнению, предложение законодательно закрепить предельный возраст молодых людей до 35 лет, необходимо рассматривать более обстоятельно, передаёт BaigeNews.kz.
"Вчера встретились с избирателями в Кызылорде. Во встрече приняли участие различные специалисты. Было много вопросов, особенно от молодёжи. В настоящее время рассматривается вопрос о продлении возраста молодежи с 29 до 35 лет. На мой взгляд, молодежь должна адаптироваться к обществу до 25 лет. Вот почему принимать решение необходимо только основательно обдумав это изменение", - написал Жигули Дайрабаев на своей странице в Facebook.
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