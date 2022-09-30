Жигули Дайрабаев станет кандидатом в президенты Казахстана

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Партия "Ауыл" выдвинула кандидата на пост президента Казахстана, передаёт BaigeNews.kz. В досрочных президентских выборах будет участвовать Жигули Дайрабаев. Приветствуя участников съезда, он пообещал, что продолжит отстаивать интересы агропромышленного сектора.

"Я вас не подведу, мои дорогие сопартийцы. Все свои силы буду вкладывать в развитие Казахстана и агропромышленного сектора", - сказал он.

Жигули Дайрабаев родился 29 октября 1954 года в ауле Жалпаксаз в Жамбылской области. Окончил Казахский сельскохозяйственный институт имени Турара Рыскулова и высшую школу агропромышленного комплекса. Является учёным агрономом.

Опыта работы:

1972–1974 годы — служил в армии.

1974–1977 годы — секретарь комитета комсомола колхоза "Путь к коммунизму" Луговского района.

1977 год — инструктор Луговского районного комитета комсомола.

1977–1980 годы — председатель профсоюза комитета колхоза "Путь к коммунизму" Луговского района.

1980–1984 годы — председатель Каменского сельского исполкома.

1984-1985 годы — инструктор Луговского районного комитета партии.

1985–1987 годы — секретарь парткома овцесовхоза "Алгабас" Луговского района.

1987–1995 годы — председатель правления колхоза имени Джамбула Луговского района.

1995 год — работал начальником Управления сельского хозяйства района Т.Рыскулова.

1995–1997 годы — директор совхоза "Корагаты".

1997–2001 годы — начальник Управления статистики района Т.Рыскулова.

2001–2009 годы — директор хлебоприемного предприятия "Берликский" Шуского района, директор "Казексим-Мерке" Меркенского района.

2009–2015 годы — генеральный директор MOLBAL.

2015–2019 годы — председатель Жамбылского областного филиала ассоциации "Союз фермеров Казахстана".

С декабря 2019 года — назначен президентом ассоциации "Союз фермеров Казахстана".

С июня 2022 года — является председателем Комитета агропромышленного комплекса президиума Национальной палаты предпринимателей "Атамекен".