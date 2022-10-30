Жигули Дайрабаев подковал лошадь. Видео попало в Сеть

Фото: t.me/sailau_22

Кандидаты в президенты страны продолжают удивлять избирателей своими талантами.

На этот раз в Сети появилось видео, где кандидат от партии "Ауыл" Жигули Дайрабаев подковывает лошадь, передаёт BaigeNews.kz.

Ролик появился в Telegram-канале Sailau 2022.

"Кандидат в президенты завершил двухдневную поездку в Актюбинскую область. Он показал свои навыки в подковке лошадей", — говорится в подписи к видео.

Ранее по соцсетях гуляло видео, где Жигули Дайрабаев ударом руки переламывает кость пополам.

А кандидат в президенты страны, мать четверых детей Каракат Абден недавно показала избирателям, как выполняет домашнюю работу в ауле: доит кобылу и готовит кумыс.

Также BaigeNews.kz рассказывал о предвыборном конфликте в соцсетях и о том, почему поссорились штабы Мейрама Кажыкена и Салтанат Турсынбековой.

Чем занимались кандидаты и их штабы 30 октября, а также о чём они рассказывали на встречах с избирателями, можно почитать здесь.