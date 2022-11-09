Жигули Дайрабаев обвинил Мухтара Тайжана в беспринципности

Фото: facebook.com

Кандидат в президенты от партии "Ауыл" Жигули Дайрабаев ответил на высказывания активиста Мухтара Тайжана, передаёт BaigeNews.kz.

Обращение Дайрабаева было опубликовано на странице в Facebook.

"Обращаюсь к деятелю, популисту Мухтару Тайжану. Мухтар, дорогой, ты же общался со мной ранее, советовался. Как не стыдно? Где человечность, уважение к старшим? Ты же называл меня дядей. А теперь злишься, что я стал кандидатом в президенты? Если ты такой умный, почему сам не баллотировался? Ты работал в Аппарате при Назарбаеве, ушёл оттуда. И при Токаеве был в нацсовете и тоже ушёл. Мы знаем как ты работаешь. Напросился в республиканскую комиссию по земельным реформам, хотел стать заместителем председателя. В этой комиссии ты мне проиграл. Ни дня ты не работал в селе и не знаешь, какая там ситуация. Ни стыда, ни совести. Если гордость есть, что тебе нужно от меня? Нет бы порадоваться. Я обычный выходец из села, участвую в президентской гонке. Я честный человек, а не как вы, обманывающий народ и просящий у них деньги. Кто мне давал денег? Я зарабатываю честным трудом. Приходи и посмотришь, как я работаю. Ты беспринципный. Если есть вопросы - приходи ко мне", - заявил Дайрабаев.

Напомним, ранее Дайрабаев отвечал корреспонденту BaigeNews.kz на вопрос о взаимоотношениях с Тайжаном, который высказался в соцсетях по поводу имени кандидата в президенты.