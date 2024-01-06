Жибек Куламбаева завоевала титул в Таиланде

Казахстанская теннисистка Жибпек Куламбаева в паре с Сапфо Сакеллариди из Греции завоевала титул W50 NONTHABURI в Таиланде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ФТК.

В решающем матче Куламбаева и Сакеллариди должны были встретиться с парой Ланлана Тараруди (Таиланд) / Чи Ю Цао (Тайвань), но соперницы на корт не вышли. Казахстанско-греческий дуэт автоматически на отказе соперниц стал победителем соревнования.

Этот успех стал для Куламбаевой первым в серии ITF в нынешнем году и 27-м титулом в карьере в парном разряде на турнирах под эгидой международной теннисной федерации.