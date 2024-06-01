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Жибек Куламбаева вышла в финал турнира в Италии

Сегодня, 09:24
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olympic.kz Сегодня, 09:24
Сегодня, 09:24
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Фото: olympic.kz

Казахстанская теннисистка Жибек Куламбаева в паре с россиянкой Екатериной Рейнгольд вышла в финал грунтового турнира категории ITF  W75 в итальянском Бреши, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

В полуфинале казахстанско/российский дуэт обыграл Николь Фосса из Италии и Васенти Шинде из Индии со счётом 6:2, 7:5.

В финале Жибек и Екатерине предстоит встретиться с испанкой Ивон Реймерс и итальянкой Авророй Зантедеши.

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