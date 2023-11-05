Жибек Куламбаева выиграла седьмой титул в сезоне

Казахстанская теннисистка Жибек Куламбаева с китаянкой Гао Синьюй выиграла парный разряд турнира серии ITF W25 в тунисском Монастирепередаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

В финале Жибек и Гао одержали волевую победу над Аленой Фалей из Беларуси и Полиной Яценко из России со счётом 6:0, 2:6, 10:7.

Таким образом, Куламбаева выиграла седьмой титул серии ITF в парном разряде в нынешнем сезоне и уже 26-й в целом в карьере.