Жибек Куламбаева выиграла седьмой титул в сезоне
Сегодня, 10:26
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Сегодня, 10:26Сегодня, 10:26
250Фото: ktf.kz
Казахстанская теннисистка Жибек Куламбаева с китаянкой Гао Синьюй выиграла парный разряд турнира серии ITF W25 в тунисском Монастирепередаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.
В финале Жибек и Гао одержали волевую победу над Аленой Фалей из Беларуси и Полиной Яценко из России со счётом 6:0, 2:6, 10:7.
Таким образом, Куламбаева выиграла седьмой титул серии ITF в парном разряде в нынешнем сезоне и уже 26-й в целом в карьере.
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