Казахстанская теннисистка Жибек Куламбаева в паре с итальянкой Николь Фоссой Уэрго стала чемпионкой престижного теннисного турнира серии W100, прошедшего в Мадриде. Об этом сообщает пресс-служба Федерации тенниса Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ФТК.

В напряжённом финальном поединке казахстанско-итальянский дуэт обыграл испанок Марину Бассольс и Андреа Ласаро Гарсию. Первая партия осталась за хозяйками корта — 6:7 (6:9), однако Куламбаева и Уэрго сумели выровнять игру и взять второй сет со счётом 7:6 (7:4).

Исход матча решился в чемпионском тай-брейке, где Куламбаева и Уэрго уверенно довели встречу до победы — 10:4.

Для Жибек Куламбаевой этот титул стал первым в карьере на турнирах категории W100. Пара с Уэрго ранее уже завоёвывала четыре совместных титула, но этот — первый в текущем сезоне и самый значимый по статусу.